Вырвали пятитонное сердце. МЧС рассказало о самоотверженной борьбе с трансформатором в НИИ постоянного тока

Пожар на территории НИИ постоянного тока в Калининском районе, покинутый спасателями раньше времени, пришлось тушить в общей сложности в течение 12 часов. Пресс-служба ГУ МЧС Петербурга 17 декабря восстановила хронологию событий.

По информации ведомства, первая заявка из НИИ постоянного тока поступила накануне около четырех часов дня. В это время пожарные Калининского района тушили мусорный контейнер на Академика Константинова, 10.

«После того, как помойка была потушена, поступило сообщение о том, что неподалеку, на улице Академика Константинова, 1, что-то горит», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга.

Пожарные выдвинулись к НИИ постоянного тока «незамедлительно». На территории дымил трансформатор размером три на три метра, отключенный от питания и не представлявший какой-либо угрозы соседним строениям.

«Спасатели провели его полную проливку. Однако по неустановленным пока причинам около девяти часов вечера с указанного адреса поступила повторная заявка. Прибыв к месту, пожарные установили, что в тлевшем ранее трансформаторе происходило повторное тление изолирующего материала», – говорят в ГУ МЧС.

На этот раз спасатели решили из докучливого трансформатора вырвать сердце – краном извлекли пятитонный сердечник и щедро залили его водой.

«Работы по проливке были завершены только к четырем часам утра», – фиксируют в пресс-службе.

Читатели «Фонтанки» присылали видеозаписи с открытым пламенем. В ГУ МЧС отказывались признавать горящий трансформатор пожаром, оперируя существительным «тление».