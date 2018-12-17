Туристы скинулись на корабли. Поможет ли рекордный рост пассажиропотока обновить петербургский флот

Увеличить число пассажиров помогла теплая погода, чемпионат по футболу и смена методики подсчета. Бизнес знает, что повторение невозможно, но покупает новые корабли.

Александр Николаев/Интерпресс

По итогам навигации 2018 года петербургские судовладельцы увеличили объем перевозок на две трети. Такой вывод можно сделать, исходя из данных Ассоциации владельцев пассажирских судов (АВПС), которые 14 декабря в ходе пресс-конференции представил ее президент Владимир Родионов. По его словам, только члены ассоциации (на них пришлось 83-85% рынка) перевезли 2,99 млн человек. Таким образом, суммарный пассажиропоток мог составить 3,4-3,5 млн человек. В прошлом году АВПС оценивала свои показатели в 1,7 млн человек, а долю в 81%, то есть общий объем рынка составлял 2,1 млн пассажиров.

Такой стремительный рост президент АВПС Владимир Родионов объяснил хорошей погодой в высокий летний сезон и чемпионатом мира по футболу. «Перекрытия акватории не нанесли вреда пассажирским перевозкам», – сказал он. Также сыграли роль общее увеличение турпотока и популярности водных прогулок, добавила глава Агентства внешнего транспорта Анна Бахмутская.

По данным АВПС, наибольший вклад в динамику перевозок внесли прогулки по рекам и каналам: на них пришлось более половины билетов, проданных ее участниками (1,6 млн человек). Треть обеспечили маршруты скоростных судов (982,9 тысячи человек), остальное – экскурсии с выходами в Неву и Финский залив (423,9 тысячи человек). Всего в городе работает 250 прогулочных судов и «метеоров», из них 188 принадлежат участникам АВПС. Средний возраст — 15 лет.

Участники рынка, опрошенные «Фонтанкой», подтвердили, что туристический сезон превзошел их ожидания, но оценивают свои показатели роста скромнее.

Пассажиропоток вырос на 15-20%, говорит исполнительный директор компании «Нева Тревел» Юрий Набатов. «Это хороший рост не только на фоне 2017-го, который из-за холодного лета был провальным, но и на фоне 2016-го», – подчеркивает он. Помимо чемпионата мира и теплой погоды помогла также модернизация и увеличение флота, отмечает топ-менеджер. Так, «Нева Тревел» ввела в эксплуатацию два модернизированных судна и начала тестировать в конце сезона катамаран «Грифон». С учетом того, что средняя стоимость билетов увеличилась на 5-7%, общий рост выручки составил 25-30%, отмечает Юрий Набатов.

«Рост числа пассажиров произошел, скорее, благодаря теплой погоде, чем болельщикам», – говорит глава «Алых Парусов» Дмитрий Нечаев, однако данные по своей компании предоставить отказался, сославшись на то, что еще не подвел итоги года.

Компании, входящие в группу «Аква Экскурс», нарастили оборот на 10-15%, рассказал их совладелец Владимир Филиппов. По его словам, число индивидуальных клиентов выросло, но число групп упало на 30%. Ранее петербургские туроператоры сообщили о том, что из-за проведения мундиаля в город обычные туристы не поехали. В итоге часть судов, которые обслуживали экскурсии, этим летом была переориентирована на регулярные маршруты.

По словам Владимира Филиппова, внушительная динамика пассажиропотока, о которой отчиталась АВПС, может быть связана с изменением методологии. К примеру, ранее «Аква-Эксурс» предоставлял данные только по юрлицу, которое обслуживает постоянные маршруты, но в этом также сделал подсчет по компаниям, которые работают с организованными группами.

Больше стал зарабатывать и «Астра-Марин»: рост оборотов компания измеряет двузначными цифрами. Но такая динамика объясняется не столько числом туристов, сколько средним чеком: по экскурсиям он увеличился на 30%, по обычным билетам — на 15-20%. «Поскольку из-за чемпионата в городе стало больше индивидуальных туристов, мы перестали давать большие скидки группам», – отметил ее глава Андрей Кузнецов.

Давать прогнозы на будущий год участники рынка затрудняются. «Очевидно, что чемпионат мира не повторится, так что в следующем году такую планку будет сложно удержать», – признал Владимир Родионов, добавив, что конкретные цифры во многом будут зависеть от погоды.

Успехи навигации 2018 года побудили участников рынка разморозить свои планы развития. Так, «Аква-Экскурс» заказал строительство судна для перевозок по каналу Грибоедова. Разработанный по собственному проекту корабль на 42 места с раздвижной крышей придет на замену теплоходам класса «Мойка». Ранее компания оценивала инвестиции с учетом проектирования в 15 млн рублей и сомневалась, нужен ли такой дорогой проект. Но, как рассказал Владимир Филиппов, корабль уже начали строить на Новоладожском заводе. «Если этот тип окажется востребован, будем еще строить», – отметил он.

«Нева Тревел» будет заказывать новое судно класса «Фонтанка» и ищет для него подрядчика. А вот с развитием скоростного флота пока решила не торопиться. Как рассказал Юрий Набатов, компания продолжит тестировать катамаран «Грифон», платя его создателю, Средне-Невскому судостроительному заводу, процент от оборота. Также оператор модернизирует действующий парк «метеоров». «Мы купили новые двигатели, будем обновлять сиденья, стекла», – сказал он.

«Алые паруса» приобрели в Чебоксарах подержанное судно, рассказал Дмитрий Нечаев, но после модернизации планируют эксплуатировать его за пределами Петербурга. Где именно, он пока не говорит. «Астра-Марин» тоже приобрел на вторичном рынке судно класса «Москва» и планирует к лету 2019 года после модернизации ввести его в эксплуатацию, говорит Андрей Кузнецов.

Неготовность заказывать новые корабли и более активно инвестировать в модернизацию флота участники рынка объясняют отсутствием внятной программы развития рынка. Действующая инфраструктура загружена до предела, а новых маршрутов не появляется. По оценке «Аква Экскурс», 70% объема рынка обеспечивают рейсы по каналу Грибоедова, Мойке, Фонтанке и Крюкову каналу. Остальные 30% распределяются между прогулками по Неве, ночным разводом мостов и турами в Петергоф.

В «Астра-Марине» сетуют на отсутствие программы развития городских причалов. Ранее Смольный планировал забрать у самих операторов пирсы и сделать их общественными, но потом отказался от этой идеи из-за отсутствия средств в бюджете. Сейчас в распоряжении города 18 причалов. По словам Анны Бахмутской, в 2019 году новых не появится. Модель работы действующих будет усовершенствована, сказала она, но как именно, пояснить отказалась.

По словам Владимира Родионова, нерешенной остается проблема со сроками аренды набережных: чтобы иметь возможность инвестировать вдолгую, операторы хотят быть уверены, что не лишатся своих мест. Вектор развития рынку водных перевозок могла бы задать «дорожная карта», разработку которой заказал комитет по туризму. Но пока Смольный еще не принял работу у исполнителя.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»