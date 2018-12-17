Лавров: Порошенко с «западными кураторами» готовит вооруженную провокацию перед Новым годом. «Получит ответ — мало не покажется»

Министр иностранных дел РФ рассказал о возможной провокации Украины, к которой Россия готова.

«Информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом», – цитирует 17 декабря Сергея Лаврова RT.

Глава внешнеполитического ведомства заверил, что Россия готова дать отпор. «Мало не покажется», – пообещал Лавров.

По словам главы МИД, провокация, о которой стало известно российской стороне, готовилась совместно «с западными кураторами».

Ранее Сергей Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной.