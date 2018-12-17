КИО остался доволен квартирами от "Дальпитерстроя"

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Чиновники комитета осмотрели и приняли социальный дом в Ленсоветовском, введенный в эксплуатацию в ноябре.

Претензий к качеству у комиссии не возникло. Начальник отдела объектов социальной инфраструктуры Управления по работе с инвесторами КИО Андрей Брагин так прокомментировал итоги проверки: «За последние годы качество отделки в домах компании сильно выросло. К примеру, еще три года назад мы принимали квартиры с линолеумом. Сейчас – только ламинат. Да и в целом качество строительства радует».

Яркая двенадцатиэтажка – первая из двух домов, которые СК "Дальпитерстрой" возводит в поселке в рамках государственного контракта, по которому город приобретает квартиры для социально незащищенных граждан. В доме 241 квартира с чистовой отделкой. Все они оборудованы электрическими плитами и современной сантехникой. На стенах – качественные флизелиновые обои, на полу – ламинат. Отделка МОПов – керамическая плитка и шагрень. При строительстве использовались трехслойные панели, поэтому в доме всегда будет тепло. Учтены интересы маломобильных жильцов: помимо пандусов, входы в парадные оборудованы информ-табличками для слабовидящих, в лифтах – голосовое сопровождение.

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Помимо всего прочего, дом естественным образом вписался в городской пейзаж. Генеральный директор ООО «СК «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров считает, что ландшафт сформировала сама природа: «За окнами березовая роща, голубые ели во дворе... С северной стороны дома протекает река Кузьминка, берега которой мы планирует в будущем благоустроить, чтобы у жителей была прогулочная парковая зона»

После регистрации государственной собственности дом будет передан Жилищному комитету для предоставления квартир гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. По словам начальника Отдела развития жилищного фонда Жилищного комитета Екатерины Соболь, процедура оформления государственной собственности уже началась. По ее окончании квартиры будут переданы администрациям районов. Все квартиры отвечают требованиям, указанным в контракте, и готовы к заселению. Списки будущих жильцов уже сформированы.

В 2019 году "Дальпитерстрой" передаст городу второй дом, построенный в рамках контракта – на 256 квартир. Начальник Управления по работе с инвесторами КИО СПб Ирина Щукина отметила: «Это далеко не единственный наш контракт с застройщиком. И мы думаем, что в этих новых домах у людей будет светлая и счастливая жизнь».

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Жилой дом на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Ленсоветовский, дом 13, литера А – застройщик ООО «СК «Дальпитерстрой», проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru/house/137-lensovet113/