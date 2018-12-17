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Финляндия
17.12.2018 12:15
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Праздники увеличат срок оформления финской визы до 3,5 недели

Тем, кто не успел подать документы на финскую визу, Финляндия на зимних каникулах не светит – из-за праздников срок оформления документа для выезда в страны Шенгена увеличился до 22–24 дней. При подаче заявления на этой неделе (17–21 декабря) готовую визу можно будет получить не раньше 8 января 2019 года.

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщает о следующих датах:

 

Подача документов

Выдача документов

17.12

 08.01

18.12

09.01

19.12

10.01

20.12

 11.01

21.12

14.01

 

Генеральное консульство будет закрыто 24–26 декабря (в эти дни финны отмечают Рождество), а также 1 и 7 января. Документы не принимают также 31 декабря и 2 января. Региональные визовые центры закрыты с 31 декабря по 8 января.

Ранее сообщалось, что спрос на финскую визу сократился на 7%. По итогам нынешнего года Генконсульство ожидает 540 тысяч визовых заявлений.


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