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Спорт
17.12.2018 12:05
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Аршавин: Мамаев и Кокорин полезны обществу на футбольном поле, а не за решеткой

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал арест Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Изначально было понятно, что ситуация серьезная. Надеюсь, наказание будет таким, чтобы они не проводили время в столь отдаленном месте. Мамаев и Кокорин полезны обществу на футбольном поле, а не за решеткой», – заявил Аршавин в программе «Foot'больные люди».

Напомним, в минувшее воскресенье, 16 декабря, Аршавин возглавил новый детский проект «Зенита» – «Сириус». Как заявил сам экс-футболист, его цель – «окультуривать» юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский.

Справка:

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.

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