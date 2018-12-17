Аршавин: Мамаев и Кокорин полезны обществу на футбольном поле, а не за решеткой

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал арест Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Изначально было понятно, что ситуация серьезная. Надеюсь, наказание будет таким, чтобы они не проводили время в столь отдаленном месте. Мамаев и Кокорин полезны обществу на футбольном поле, а не за решеткой», – заявил Аршавин в программе «Foot'больные люди».

Напомним, в минувшее воскресенье, 16 декабря, Аршавин возглавил новый детский проект «Зенита» – «Сириус». Как заявил сам экс-футболист, его цель – «окультуривать» юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский.