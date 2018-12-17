Лавров: Россия не будет воевать с Украиной

Глава российского МИД пообещал, что войны с украинским режимом не будет. При этом Россия не признает республики в Донбассе, чтобы не потерять остальную Украину.

«Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут в Донбассе», – цитирует 17 декабря Сергея Лаврова ТАСС.

По его словам, проблемы украинской власти гораздо шире, чем самопровозглашенные республики на востоке страны. При этом он подчеркнул, что Россия не пошла на признание ДНР и ЛНР, так как это означало бы потерю остальной Украины.

«Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю», – резюмировал глава внешнеполитического ведомства.