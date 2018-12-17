Иск Золотова к Навальному суд оставил без движения. Адвокат главы Росгвардии неправильно составил документ

Люблинский суд Москвы не будет рассматривать иск главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Заявление составлено неправильно.

Как сообщили «Фонтанке» 17 декабря в пресс-службе Люблинского суда, иск Золотова к Навальному оставлен без движения судьей Натальей Жуковой, так как он составлен с нарушением статей 131 и 132 Гражданско-процессуального кодекса. Они регулируют форму и содержание искового заявления и документы, прилагаемые к иску.

«Заявление для устранения недостатков оставлено без движения до 9 января 2019 года», – уточнили в суде.

Золотов подал иск о защите чести и достоинства после расследования Навального о закупках продуктов питания Росгвардией. Предложенная главой ведомства дуэль с перспективой сделать из оппозиционера сочную отбивную не состоялась. Навальный звал генерала на дебаты, но остался не услышанным.

Интересы Золотова представляет адвокат Шота Горгадзе. По мнению сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, у юриста может быть фальшивая ученая степень. Следы его диссертации, якобы защищенной в 2007 году, в России не нашлись.