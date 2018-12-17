Из-под завалов здания в Дзержинском извлекли троих погибших. Причиной обрушения мог стать налипший снег

Три человека погибли при обрушении производственного здания в Подмосковье 17 декабря. Два человека могут ещё оставаться под обломками.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». На месте работают сотрудники МЧС. Госпитализированы четверо пострадавших.

Фото: ГУ МЧС по Московской области

По данным источника в службах технического надзора, кровля могла обрушиться под тяжестью снега, сообщает канал «360».

Сегодня в городе Дзержинском Московской области произошло частичное обрушение кровли производственного здания, которое принадлежит компании «Техногрупп» (производитель оборудования для вентиляционных систем).