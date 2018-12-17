Легковушка ушла под лёд на реке Амур. Полиция ищет мужчину с сыном

Спасатели Нанайского района Хабаровского края готовятся к погружениям под лед Амура: 16 декабря в реке утонул автомобиль. В то же время в полицию сообщили о пропаже мужчины с сыном. Они могли оказаться в затонувшей машине.

Как сообщает 17 декабря пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, накануне вечером в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нанайского района от очевидцев поступила информация о том, что в селе Троицкое, в пятистах метрах от грузового пирса на реке Амур, под лед провалился легковой автомобиль. Пожарные, полицейские и сотрудники районного отделения Государственной инспекции по маломерным судам, приехав на место, обнаружили следы автомобиля, которые вели к полынье. Саму полынью сразу осматривать не стали – в темноте это было опасно.

Утром в понедельник на месте начала работать межведомственная группа. Сотрудники ГИМС, полиции и следственных органов устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, были ли в машине люди: накануне в полицию поступил запрос на розыск мужчины и его сына. Предположительно, они выехали вечером на машине в сторону Амура. Но подтвердить эту информацию до подъема автомобиля невозможно.

В 14:40 по местному времени на место выехали водолазы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Планируется, что они приступят к погружениям ранним утром 18 декабря. Как отмечают в МЧС, глубина реки в месте, где провалился автомобиль, составляет около 5 метров, и там сильное течение.