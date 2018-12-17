Маршрутка протаранила легковушку на Стародеревенской. Пассажирки в больнице

Три человека пострадали в результате утренней аварии с участием маршрутного автобуса в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 17 декабря около 9:45 на пересечении улиц Ильюшина и Стародеревенской столкнулись «КИА Рио» под управлением 31-летней женщины и автобус «ПАЗ» маршрута №94, за рулём которого находился 42-летний мужчина.

С места ДТП госпитализировали трёх пассажиров – женщин 27, 32 и 34 лет. У них травмы средней и лёгкой степени тяжести. Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.

ГУ МЧС по Петербургу информирует, что на ДТП на Стародеревенской улице, 36, прибыло одно пожарное подразделение (пять человек) для оказания технической помощи и сбора информации.

«Пожарная, три машины «скорых», реанимация, два экипажа ГАИ. Повезли в реанимации кого-то», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».