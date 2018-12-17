СБУ рассказала, что делали её сотрудники на задержанных в Керченском проливе катерах

Задержанные вместе с украинскими моряками в Черном море за нарушение российской границы сотрудники службы безопасности выполняли служебные контрразведывательные задания, об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос издания "Украинские новости", которое оно публикует 17 декабря.

"Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом о СБУ", – приводит издание текст ответа на запрос.

При этом российская сторона не обращалась к украинской с предложениями обмена задержанных сотрудников СБУ, добавляет украинское СМИ. Напомним, президент Украины публично жаловался на то, что не смог в эти дни дозвониться до Владимира Путина, чтобы разрешить кризисную ситуацию. Владимир Путин пояснил прессе, что не намерен разговаривать с Порошенко, который стремится использовать её в своей предвыборной кампании. Официально выборы президента Украины ещё не назначены, в 10 приграничных с РФ и ПМР украинских областях введено военное положение до 26 декабря.