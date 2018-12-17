СТС, «Домашний» и «Че» сменят владельца. Сумма сделки не раскрывается

Контрольный пакет «СТС медиа», в который входят телеканалы СТС, «Домашний», «Че» и СТС Love, перейдет под управление «Национальной медиа группы» и банка ВТБ.

Холдинг «ЮТВ» бизнесмена Ивана Таврина, владеющий 75% «СТС медиа», продаст свой пакет консорциуму НМГ и ВТБ, которые вместе со структурами главы «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтегаза» контролируют и остальные 25% через кипрскую компанию Telcrest. Таким образом в руках у консорциума будет полный пакет «СТС медиа». Об этом 17 декабря сообщает «Дождь».

Сделка может быть завершена до конца года, заверила гендиректор НМГ Ольга Паскина. По ее словам, после приобретения доли «СТС медиа» каналы НМГ и прибавившиеся к ним СТС, «Домашний», «Че» и СТС Love займут совокупно первое место по телевизионной аудитории в России.

Сумма сделки не раскрывается, однако бизнесмен Таврин заверил, что продает свою долю дороже, чем приобретал в 2015 году.