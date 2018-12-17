«Даже не проверил факты». Cirque du Soleil ответил на жалобу Запашного Путину

Строящийся зал в Сколково не будет стационарным театром Cirque du Soleil. Появление новой площадки существенно не повлияет на российский рынок, так как канадский цирк уже более десяти лет выступает в стране. Об этом заявили в Cirque du Soleil, отвечая на претензии Запашного.

Накануне директор Большого московского цирка Эдгард Запашный пожаловался президенту Владимиру Путину на проект бизнесмена Михаила Гуцериева в Сколково вместе с Cirque du Soleil. Представитель знаменитой артистической династии сообщил, что готовится к открытию стационарная площадка, в то время как в Канаде нет филиала Росгосцирка. Глава московского цирка подчеркнул, что Канада вводит санкции против России, а Гуцериев мог бы вложиться и в отечественное искусство.

В цирк Cirque du Soleil отметили, что Запашный перед своим выступлением «даже не проверил факты». Проект строительства предусматривает возведение «современного многофункционального зала для проведения развлекательных и спортивных мероприятий». Канадцы станут одним из ключевых арендаторов площадки, пишет РБК 17 декабря.

«Cirque du Soleil Rus — российская компания, которая занимается организацией всех гастрольных туров Cirque du Soleil на протяжении уже десяти лет. Все эти годы мы арендуем площадки, которые удовлетворяют техническим требованиям наших шоу, исключительно на коммерческих условиях. Почему-то раньше у господина Запашного не вызывал вопрос тот факт, что мы уже 10 лет бок о бок выступаем на спортивных объектах на территории комплекса «Лужники». Нам не очень понятно, почему наше решение привозить гастрольные форматы шоу в новый концертный зал вызывает столько эмоций», — отметили в Cirque du Soleil.

Запашный в разговоре с президентом также упомянул, что канадский цирк переманивает кадры, а после открытия стационарной площадки может еще и задуматься о строительстве собственной школы.

В Cirque du Soleil ответили, что никогда не занималась кастингом, а контракты заключаются на базе компании в Монреале. «Сегодня в компании трудится свыше 1300 артистов, но не более 25% из них — русскоговорящие. Речь идет не только о России, но и об артистах и спортсменах с постсоветского пространства. Есть сильные цирковые школы на Украине, в Белоруссии и Казахстане», — ответили в компании.