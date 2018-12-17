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17.12.2018 11:03
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Аэрофлот перевез четырехмиллионного пассажира аэропорта Краснодара

Аэрофлот перевез четырехмиллионного пассажира аэропорта Краснодара

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Авиакомпания Аэрофлот перевезла четырехмиллионного пассажира международного аэропорта Краснодара с начала 2018 года.

«Юбилейный» пассажир отправился 14 декабря 2018 года из Краснодара в Москву. Ему были вручены памятные подарки и сертификат на обслуживание в бизнес-зале аэропорта.

Аэрофлот является одним из крупнейших перевозчиков в аэропорту Краснодара. Авиакомпания ежедневно выполняет семь регулярных рейсов на комфортабельных самолетах Airbus A320.

За 11 месяцев 2018 года на рейсах авиакомпании Аэрофлот по маршруту Москва – Краснодар перевезено около 620 тыс. человек, что демонстрирует высокий спрос на полеты по данному направлению.

Между авиакомпанией Аэрофлот и международным аэропортом Краснодара на протяжении долгих лет сотрудничества проделана большая совместная работа для повышения качества обслуживания пассажиров, перевозки багажа и развития маршрутной сети.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, шесть раз был удостоен премии SkytraxWorld Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот - самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

 

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