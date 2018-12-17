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Город
17.12.2018 11:10
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Власти города и области договорились, что в 2025 году откроют метро в Кудрово

 

Правительства Петербурга и Ленинградской области договорились о строительстве продолжения оранжевой линии метро от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово». Доступ к городской подземке для жителей одноименного города в области откроется к концу 2025 года. Об этом 17 декабря сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина.

Соответствующий план подписан заместителем председателя Ленобласти Михаилом Москвиным и петербургским вице-губернатором. Сейчас ведется разработка предпроектной документации. Дедлайн — март 2019 года. Эти работы ведет НИПИИ «Ленметрогипротранс», который предложит не менее двух вариантов местоположения будущей станции метро «Кудрово» и электродепо «Правобережное».

После того, как власти выберут один из них, в период с 2019 по 2020 год будут разработаны проекты планировки территории и межевания земли, на которой разместятся 2 вестибюля подземки. С 2020 по 2023 год будет создан проект продолжения оранжевой линии, и после 2023 года начнется непосредственно строительство. Параллельно с этим правительство Ленобласти будет вести разработку проекта транспортного узла «Кудрово».

«Нам предстоит создать транспортный каркас для двух субъектов Федерации, расшивая «точки напряжения» на приграничных территориях. Новый участок четвертой линии метрополитена облегчит транспортную ситуацию для сотен тысяч петербуржцев и жителей Ленинградской области. Станцию «Кудрово» ждали еще вчера, и мы с областью подписали план, который не позволит перенести её на послезавтра», – заявил Игорь Албин.

Ранее сообщалось, что городское правительство утвердило схему развития петербургской подземки на ближайшие 12 лет. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как изменится метро. Станция в Кудрово также внесена в схему.

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