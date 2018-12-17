Организаторы Давоса объявили «драконовские» условия участия российских бизнесменов. Согласятся ли те, неизвестно

Разрешив попавшим под санкции США Андрею Костину, Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске участвовать в форуме в Давосе, организаторы мероприятия выставили россиянам пять условий. Детали разрабатывали при участии юристов.

На каких условиях крупнейших российских бизнесменов пустят на всемирный экономический форум, 17 декабря сообщает The Bell со ссылкой на свои источники. Прежде всего, платежи «наказанных» участников Давоса не должны проходить через американские банки. Кроме того, гражданам США – гостям форума или организаторам – не разрешено взаимодействовать с Костиным, Дерипаской и Вексельбергом. Речь идет как об участии в панельных сессиях, организации двусторонних встреч, так и элементарной помощи в бронировании отелей.

При визите лиц из санкционных списков в Давос не должна быть использована американская инфраструктура (облачные сервисы, сервера и т.д.).

Организаторы также не будут помогать российским бизнесменам с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те могут извлечь выгоду.

И последнее. Троих вышеназванных топ-менеджеров не пустят на мероприятия американских граждан и властей.

Примут ли Дерипаска, Вексельберг и Костин участие в давосском форуме на таких условиях, неизвестно.

Напомним, экономический форум в Швейцарии пройдет в январе. В минувшие выходные организаторы сняли ограничения на участие в форуме попавших в санкционные списки бизнесменов. До этого персонами нон грата были объявлены Олег Дерипаска («Русал»), Виктор Вексельберг («Ренова») и Андрей Костин (ВТБ).

В начале декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил иностранных бизнесменов на форумы в Россию, так как Давос, по его мнению, перестает выполнять свои функции места для переговоров мировой бизнес-элиты.

«Если там [на форуме в Давосе] наш бизнес видеть не хотят <...> – смысл нам туда ездить? Приезжайте к нам в Петербург. Приезжайте к нам в Сочи. Приезжайте к нам в Крым. Приезжайте к нам во Владивосток», – заявил глава кабмина в ходе большого интервью пяти российским телеканалам.