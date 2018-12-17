Полыхавший автобус затормозил движение по Рябовскому шоссе

Два крупных транспортных средства сгорели сегодня утром в спальных районах Петербурга.

По информации городского ГУ МЧС, 17 декабря в 7:10 в службу «01» поступил вызов на Рябовское шоссе (Красногвардейский район). Туда выехали два пожарных расчёта (восемь человек) и к 7:56 ликвидировали возгорание.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают, что автобус полностью сгорел «при съезде с моста из Всеволожска на Ржевке». Из-за него на дороге росла пробка. Сейчас движение там свободно, но затруднено на соседнем Колтушском шоссе – из-за ДТП.

Через 15 минут после этого пожара, в 7:25, на Комендантском проспекте, 140, в грузовике «Ивеко» обгорела кабина. Десять сотрудников МЧС (два расчёта) закончили тушение в 8:29, сообщает ГУ МЧС.

В обоих случаях в управлении отметили, что сведения о пострадавших не поступали.