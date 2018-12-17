Новый год близко!

«Лидер Групп»

В честь наступающего Нового года, весь декабрь в ГК «Лидер Групп» действует акция*: скидка до 25% на новые квартиры.

Чтобы узнать подробности акции, свяжитесь с нами по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ). Наши чуткие менеджеры с удовольствием помогут вам выбрать квартиру именно вашей мечты.

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

*Приобретение квартир осуществляется на основании ФЗ 214. При 100% оплате предоставляется скидка до 25% от базовой стоимости квартиры в ЖК «Аэросити». Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Школьная. Предложение ограничено и действует с 01.12.2019 по 29.12.2019 г. Об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения можно узнать на lidgroup.ru или по телефону 8 (812) 336-0-336. Застройщик ООО «Якорь». Проектная декларация на сайте lidgroup.ru.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/