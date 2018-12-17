США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить Россию о помощи

Американская береговая охрана приняла решение отменить учебные маневры на севере из-за опасений за состояние единственного американского тяжелого ледокола Polar Star.

«Нет гарантии, что не будет катастрофических поломок и не придется просить Россию вытащить нас. А сейчас не время для этого», – цитирует адмирала Пола Цукунфта издание Business Insider 17 декабря.

Высокопоставленный военный отметил, что возраст судна уже превысил 40 лет, поэтому во время прохода через Северный морской путь может случиться поломка. Цукунфт подчеркнул, что чинить «Звезду» становится все накладнее, так как многие детали для нее больше не производятся. Он также заметил, что по наличию тяжелых ледоколов США заметно уступают другим странам арктического региона.

Ледокол Polar Star («Полярная звезда») ввели в эксплуатацию в 1976 году, а в 2012 году американский корабль пережил капитальный ремонт. Это единственный ледокол в США, который способен выполнять задачи в Арктике и Антарктиде. В 2016 году Пол Цукунфт заявил, что в планах США построить новых 6 ледоколов.