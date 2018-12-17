Суд отклонил иск о признании банкротом петербургского туроператора «Матрёшка-Тур»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти оставил без рассмотрения иск о признании банкротом туроператора «Матрёшка-Тур». С иском в суд обратилось ООО «МК Сервис» в сентябре. Сумма требований составила 360 тысяч рублей. Рассмотрение дела состоялось 5 декабря.

«Оставить заявление ООО «МК Сервис» о признании ООО «Матрёшка-Тур выездной туризм» несостоятельным (банкротом) без рассмотрения», — говорится в определении суда.

По данным картотеки Арбитражного суда, банкротом хочет признать «Матрёшку-Тур» и ООО «Палладиум». Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

С начала года с исковыми заявлениями о взыскании долгов с петербургского туроператора обратилось более 20 компаний.

В июле туроператор «Матрёшка-Тур» официально подтвердил, что прекращает свою деятельность. Проблемы у компании начались ещё в прошлом году. Более 200 российских туристов не могли вылететь с китайского острова Хайнань. Чтобы расплатиться с несостоявшимися туристами, компании пришлось продать дочернюю структуру «Аврора БГ» и офисы в Петербурге.