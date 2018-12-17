Telegram и российские провайдеры просят Совет Европы отменить «пакет Яровой»

Мессенджер Telegram и ряд интернет-провайдеров РФ обратились в комитет министров Совета Европы из-за «ограничения частной жизни и тайны переписки». В тексте меморандума содержится прямой призыв к европейским чиновникам добиваться от правительства России отмены т.н. «пакета Яровой». Об этом 17 декабря сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

В обращении утверждается, что российские власти не исполняют решение Европейского суда по правам человека «по делу «Роман Захаров против России». Три года назад суд признал нарушением практику СОРМ-2, по которой сотрудники МВД и ФСБ могут произвольно прослушивать телефонные переговоры абонентов операторов «большой тройки». Однако, как отмечают авторы меморандума, с тех пор «власти России не предприняли ничего, чтобы прекратить такую деятельность, а наоборот, «значительно ухудшили» ситуацию принятием законов о необходимости хранения всего интернет-трафика и электронной переписки».

«Предпринимаемые российскими властями шаги, в том числе принятие законов, обязывающих операторов связи и интернет-сервисы хранить гигантские объемы пользовательских данных и сообщений в отсутствие эффективных механизмов контроля, а также обжалования незаконных действий и возмещения ущерба от разглашения личной информации, неизбежно приведут к массовому нарушению прав граждан на приватность и анонимность, ухудшению экономического положения небольших частных компаний, ущемлению конкуренции и дальнейшей монополизации рынка телекоммуникационных услуг», – сказано в обращении.

Помимо призывов отменить «пакет Яровой», в меморандуме отмечается необходимость законодательно обязать операторов регулярно публиковать развёрнутые отчёты о количестве запросов силовиков на раскрытие пользовательской информации. Также авторы предлагают отказаться от практики оперативно-разыскной деятельности с постоянным прямым доступом ко всем телефонным переговорам и интернет-коммуникациям всех пользователей.

После победы в ЕСПЧ в 2015 году Роман Захаров безуспешно пытался оспорить практику СОРМ-2 в петербургских судах.

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