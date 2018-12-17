Импортеры предупредили о перебоях с поставками алкоголя в Россию. Не хватает акцизных марок

Достаточное количество спиртных напитков перед новогодними праздниками в Россию могут не завезти из-за нехватки новых акцизных марок. Об этом заявил руководитель Союза импортёров алкогольной продукции Валерий Филатов, пишет 17 декабря газета «Ведомости».

По словам Филатова, дефицит могут спровоцировать обновлённые образцы акцизных марок, необходимых для перехода на помарочный учёт алкоголя с 2019 года. Он указал, что заявления на акцизные марки старого образца прекратили принимать в октябре этого года, а новые марки пока не напечатаны.

Между тем представитель Центральной акцизной таможни заявил изданию, что проблем при получении импортёрами старых марок не видит, а новые появятся в следующем году после подписания контракта между Федеральной таможенной службой и Гознаком.