В Петербурге открылась «Столярка для всех» - мастерская для молодых людей с особенностями развития

Инклюзивные мастерские «Простые вещи» открыли столярную мастерскую «Столярка для всех» для молодых людей старше 18 лет с особенностями развития.

«Столярка», отпочковавшись от ядра «Простых вещей», открылась на Кожевенной линии Васильевского острова в пространстве «#Завода 34», где была ситценабивная фабрика имени Веры Слуцкой. Пространство организовано так, чтобы молодые люди могли не только заниматься ремеслом, но отдохнуть: есть уютная кухня, душевая.

По словам Маши Грековой, создательницы «Простых вещей», открытие «Столярки» – важный этап в череде последних событий. Не так давно заработала группа, где занимаются подростки с особенностями развития от 12 до 17 лет. Проект удалось запустить благодаря президентскому гранту. Первый результат – «Счастливый календарь» на 2019 год. Он сделан по рисункам ребят, которые ходят заниматься в графическую мастерскую. Из сотни рисунков были отобраны двенадцать лучших, которые и вошли в календарь.

В «Столярке» же молодые люди будут создавать подставки, доски разделочные, игрушки, блюда деревянные, крышки деревянные для керамических сосудов, которые делают в керамической мастерской «Простых вещей», и многое другое. Заниматься ребята будут под руководством Анны и Андрея Марсановых. Анна уже опытный волонтёр, а Андрей – кинорежиссер и фотохудожник, который неожиданно нашел себя в столярном творчестве. У Марсановых есть опыт собственной столярной мастерской, который теперь будут передавать юношам и девушкам с особенностями развития.

Следующий этап, который наметили для себя «Простые вещи» – открытие «КофеТочки» и собственного сертифицированного кулинарного производства. Маша Грекова надеется, что это удастся осуществить в наступающем году.