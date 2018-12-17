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В Петербурге открылась «Столярка для всех» - мастерская для молодых людей с особенностями развития
Инклюзивные мастерские «Простые вещи» открыли столярную мастерскую «Столярка для всех» для молодых людей старше 18 лет с особенностями развития.
«Столярка», отпочковавшись от ядра «Простых вещей», открылась на Кожевенной линии Васильевского острова в пространстве «#Завода 34», где была ситценабивная фабрика имени Веры Слуцкой. Пространство организовано так, чтобы молодые люди могли не только заниматься ремеслом, но отдохнуть: есть уютная кухня, душевая.
По словам Маши Грековой, создательницы «Простых вещей», открытие «Столярки» – важный этап в череде последних событий. Не так давно заработала группа, где занимаются подростки с особенностями развития от 12 до 17 лет. Проект удалось запустить благодаря президентскому гранту. Первый результат – «Счастливый календарь» на 2019 год. Он сделан по рисункам ребят, которые ходят заниматься в графическую мастерскую. Из сотни рисунков были отобраны двенадцать лучших, которые и вошли в календарь.
В «Столярке» же молодые люди будут создавать подставки, доски разделочные, игрушки, блюда деревянные, крышки деревянные для керамических сосудов, которые делают в керамической мастерской «Простых вещей», и многое другое. Заниматься ребята будут под руководством Анны и Андрея Марсановых. Анна уже опытный волонтёр, а Андрей – кинорежиссер и фотохудожник, который неожиданно нашел себя в столярном творчестве. У Марсановых есть опыт собственной столярной мастерской, который теперь будут передавать юношам и девушкам с особенностями развития.
Следующий этап, который наметили для себя «Простые вещи» – открытие «КофеТочки» и собственного сертифицированного кулинарного производства. Маша Грекова надеется, что это удастся осуществить в наступающем году.
Справка:
«Простые вещи» – открытое пространство, существующее в Санкт-Петербурге с февраля 2018 года. Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья встречаются с лояльным к ним сообществом, общаются, вместе занимаются творчеством, овладевают ремеслом. Каждый будний день в пространстве проходят занятия в керамической, кулинарной, графической или швейной мастерских.