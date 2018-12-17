На главный военный храм России собрали более 2 млрд рублей. Уже залит фундамент

Более 2 млрд рублей собрано на строительство главного военного храма России, который появится в подмосковном парке «Патриот». Также помощь на сотни миллионов рублей оказана подрядчиками, которые работают на объекте безвозмездно. Благодаря этому уже залита силовая плита фундамента, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Об этапах строительства он рассказал 17 декабря «Коммерсанту».

«Строим всем миром: одна компания готова предоставить башенные краны на весь период строительства, другая — технику, самосвалы, бульдозеры, третья — сваи вкопала за свой счет, – отметил чиновник. – Если это пересчитать, то это сотни миллионов рублей».

При этом деньгами собрано более 2 млрд рублей. Открыть храм Минобороны хотело бы к Дню Победы – 2020, но ведомство признает: задача «амбициозная».

«Объект действительно очень необычный по конструкции, да и габариты его серьезные — 114 на 84 м в основании и 95 м в высоту. Там одновременно смогут разместиться почти 6 тыс. человек», – добавил Иванов.

Министерство обороны объявило о строительстве главного храма российской армии 4 сентября 2018 года. Сооружение должно стать третьим по величине православным собором в мире, уступив только храму Христа Спасителя (103 метра) и Исаакиевскому собору (102 метра).

Глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что пожертвования на строительство должны быть исключительно добровольными.

«Не хотелось бы, чтобы это происходило в каком-то приказном, принудительном порядке», – говорил осенью министр.