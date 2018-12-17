Петербуржец лишился коллекции элитных швейцарских часов. Воры прибрали к рукам аксессуары почти на миллион

Визитёры наведались в квартиру к жителю Центрального района Петербурга. После их ухода горожанин потерял прежнюю статусность. Его запястье больше не украшают швейцарские часы, пустует и безымянный палец на правой руке.

Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, накануне в полицию с заявлением обратился 28-летний местный житель. Он рассказал о визите неизвестных в свою квартиру во втором доме в Полтавском проезде. По словам потерпевшего, незваные гости появились на пороге вечером 16 декабря, пока дома никого не было. После их ухода из квартиры пропало обручальное кольцо за 100 тысяч рублей и шесть наручных часов. Аксессуары горожанин предпочитает швейцарских фирм, таких как Maurice Lacroix, Frederique Constant, TAG Heuer. Встречались в его коллекции и представители класса «люкс». Хозяин оценил пропавшие аксессуары на 850 тысяч рублей. А общий объём исчезнувшего перевалил за миллион, ведь кроме часов и обручального кольца, незнакомцы забрали конверт с 40 тысячами рублей и шкатулку из-под часов за 20 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».