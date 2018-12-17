Голландское СМИ получило фотографии разбившего на Украине истребителя Су-27

Фотографии разбившегося на Украине истребителя Су-27 оказались в распоряжении голландского издания Scramble Magazine. Снимки опубликованы в Интернете 17 декабря.

На кадрах виден лежащий в поле истребитель, открытая кабина пилота и черный след позади самолета.

Scramble was provided with some pictures of the terrible crash of the Su-27 in the Ukraine in which the pilot was killed. Please see our report at https://t.co/ZPXGyqEafq pic.twitter.com/628RGsC034 — Scramble (@scramble_nl) 16 декабря 2018 г.

Самолет разбился при заходе на посадку вблизи аэродрома Озерное 15 декабря. Пилот – майор Александр Фоменко 1975 года рождения — погиб. Он был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр».

Полёт был плановым. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 416 УК («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).

В октябре во время учений «Чистое небо — 2018» возле города Бердичева разбился Су-27Б ВВС Украины. Тогда погибли два пилота — украинец и американец.