Голландское СМИ получило фотографии разбившего на Украине истребителя Су-27

Фотографии разбившегося на Украине истребителя Су-27 оказались в распоряжении голландского издания Scramble Magazine. Снимки опубликованы в Интернете 17 декабря.

На кадрах виден лежащий в поле истребитель, открытая кабина пилота и черный след позади самолета.

Scramble was provided with some pictures of the terrible crash of the Su-27 in the Ukraine in which the pilot was killed. Please see our report at https://t.co/ZPXGyqEafq pic.twitter.com/628RGsC034