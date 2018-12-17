«Вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства». Саудовская Аравия отвергла обвинения в убийстве журналиста Хашкаджи

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отвергло резолюцию сената США, в которой ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи возложили на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. МИД королевства заявил, что убийство журналиста является преступлением и не отражает политику страны.

«Королевство Саудовская Аравия отвергает позицию, выраженную недавно сенатом Соединенных Штатов, которая была основана на необоснованных утверждениях и содержала вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства, подрывая его региональную и международную роль», — приводит 17 декабря сообщение внешнеполитического ведомства государственное агентство Саудовской Аравии.

В МИД Саудовской Аравии добавили, что королевство настроено продолжать развивать отношения с США, однако отвергает обвинения и неуважение к наследному принцу Мухаммеду бен Сальману и попытки подорвать его статус.

В принятой резолюции сенат США выразил уверенность в ответственности наследного принца Саудовской Аравии за убийство Хашкаджи. Сенаторы отметили, что заявления Ер-Рияда касательно смерти журналиста подорвали доверие и уверенность в дружбе между США и королевством. Они также призвали Саудовскую Аравию привлечь виновных в убийстве Хашкаджи к ответственности.

Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.