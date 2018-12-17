Госкомпании обяжут перейти на российское программное обеспечение. На выполнение директивы дают два года

Российским госкомпаниям предписали разработать четкий план перехода на отечественное программное обеспечение. Директиву подписал первый заместитель председателя правительства и глава Минфина Антон Силуанов, сообщают 17 декабря «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

Как утверждает издание, в течение десяти дней после получения директивы госкомпании должны будут собрать совет директоров, чтобы одобрить документ. На разработку плана перехода на российский софт дается два месяца. До 2021 года его доля должна превысить 50%. Аналогичные задачи должны быть поставлены перед дочерними структурами.

Программы можно выбрать из реестра отечественного программного обеспечения. Он был запущен в январе 2016 года, в сентябре Минкомсвязь провела аудит реестра.

Перейти на отечественный софт в 2015 году у госкомпаний потребовал президент России Владимир Путин, в ноябре того же года премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запретило госкомпаниям закупать программное обеспечение за рубежом, если его аналоги есть в России.