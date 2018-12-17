В Коломягах петербуржец хранил в своей «Тойоте» почти килограмм психотропа

Запрещённые вещества в особо крупном размере нашли у автовладельца в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 15 декабря у дома 61А на 3-й линии 2-й половины полицейские досмотрели припаркованный автомобиль «Тойота Камри». Внимание уделили и его 33-летнему владельцу. В кармане куртки горожанина нашли свёрток с белым порошком массой 1,6 грамма. Более увесистый груз мужчина хранил в иномарке. Из машины извлекли пакет с психотропом весом в 829 граммов.

Возбуждено уголовное дело по 228 статье УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).