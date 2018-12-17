Госдума хочет ограничить вложения россиян в краудфандинговые платформы. Неопытным инвесторам установят лимит в 600 тысяч рублей

Частные лица в России, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут инвестировать в проекты через краудфандинговые платформы не более 600 тысяч руб. в год, при этом сумма вложений в один проект не должна превышать 100 тысяч руб. Такие требования содержатся в тексте законопроекта о регулировании краудфандинговых платформ, который оказался в распоряжении РБК.

Документ, как 17 декабря пишет агентство, готовится для рассмотрения Госдумой во втором чтении. Подлинность основных положений подтвердили два источника, знакомых с ходом его обсуждения.

В тексте законопроекта, принятого Госдумой весной 2018 года в первом чтении, говорилось, что лимит инвестиций будет устанавливаться нормативными актами Банка России. При этом сумма 600 тыс. руб. — это нижнее пороговое значение операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга в рамках борьбы с отмыванием доходов.

Во втором чтении законопроект о краудфандинговых платформах, скорее всего, будет рассмотрен в январе 2019 года, рассказал РБК один из его авторов, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Данная версия законопроекта не ограничивает размер инвестиций в социальные или благотворительные проекты. Лимит установлен только для частных инвесторов, которые направляют денежные средства в коммерческие проекты», — уточнил он.

«Вложение инвестиций посредством краудфандинговых (инвестиционных) платформ является высокорискованным и может привести к потере всех инвестируемых денежных средств в полном объеме. С целью принятия неквалифицированными инвесторами таких рисков и вводится ограничение по объему инвестирования в течение одного года не более 600 тыс. руб.», — сообщили РБК в пресс-службе Банка России.

Согласно нововведениям, операторы инвестиционных платформ (хозяйственные общества) вправе признать гражданина квалифицированным инвестором в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг», пояснили в ЦБ. В этом случае он будет иметь возможность инвестировать в течение одного года более 600 тысяч рублей.

Гражданин может быть признан квалифицированным инвестором, если соответствует хотя бы одному из следующих критериев: наличие активов или определенных видов имущества на сумму не менее 6 млн руб.; опыт работы в организации из сферы ценных бумаг — не менее двух или трех лет в зависимости от статуса работодателя; операции с ценными бумагами за год с периодичностью не реже десяти за квартал, но не реже одной сделки в месяц при обороте не менее 6 млн руб.; наличие высшего экономического образования или специального финансового аттестата.