WP получила доказательства вмешательства России в выборы в США. За поддержку Трампа платили рублями

Оксфордский университет и аналитики компании Graphika исследовали техническую сторону предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США . Результаты исследования оказались в распоряжении The Washington Post. Официально документ опубликуют на этой неделе. Заказчиком выступил комитет по разведке Сената США

Как пишет издание 18 декабря, целью расследования стала работа российского «Агентства интернет-исследований» (известного как «фабрика троллей») и деятельность российских ботов и фейковых страниц. Авторы доклада утверждают, что по итогам анализа нескольких миллионов постов в социальных сетях, их активность совпадала по времени с ключевыми событиями политической жизни в США. Речь, в частности, идет о датах дебатов кандидатов в президенты и партийных съездов.

Исследователи утверждают, что нашли прямые следы российского вмешательства. К примеру, для оплаты рекламы некоторых аккаунтов использовались рубли, а в контактной информации отдельных страниц были российские номера телефонов. В логах компьютеров, как сообщают авторы, также были найдены ip-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, где расположено агентство.

«Ясно то, что все сообщения [в соцсетях] были явно созданы в интересах республиканской партии и в особенности Дональда Трампа. Трамп чаще всего упоминается в информационных кампаниях, нацеленных на электорат консервативных и правых взглядов, и эти сообщения побуждали группы избирателей поддержать его. Для основных группам избирателей, которые могли представлять угрозу для Трампа, были подготовлены иные сообщения, с помощью которых их пытались запутать, отвлечь и, в конечном счете, отговорить от голосования», — цитирует WP текст доклада.

Данные для анализа исследователи получили от компаний Facebook, Twitter и Google. Они охватывают период вплоть до середины 2017 года. Также были изученые данные, переданные комитетом по разведке палаты представителей США. Авторы документа не стали изучать предполагаемое влияние России на последние политические события в США и ноябрьские промежуточные выборы.