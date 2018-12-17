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Сооснователь сервиса Vine найден мёртвым в Нью-Йорке. Причиной смерти стали наркотики

Сооснователь сервиса Vine Колин Кролл был найден мертвым в Нью-Йорке 17 декабря. По предварительной информации, причиной смерти 35-летнего бизнесмена стала передозировка наркотиков.

Как пишет РБК со ссылкой на TMZ и Techcrunch, в экстренные службы позвонила некая женщина, которая не смогла связаться с Кроллом. После этого домой к бизнесмену отправилась полиция. В ведомстве подтвердили, что по всей видимости, речь идет о передозировке наркотиков. Детальную экспертизу проводят медэксперты.

Колин Кролл в последние годы был генеральным директором компании, развивавшей онлайн-викторину HQ Trivia. С 2007 по 2009 год он занимал должность технического руководителя компании Yahoo. Позднее он стал сооснователем сервиса Vine, позволявшего создавать короткие видеоролики, с 2013 по 2014 год он был его генеральным директором. В 2013 года Vine стал самым скачиваемым бесплатным приложением в iOS App Store. Однако позднее сервис стал терять популярность и окончательно закрылся в 2017 году. Онлайн-викторина HQ Trivia в последнее время, как отмечает TMZ, также столкнулась с потерей аудитории: в январе 2018 года приложение входило в топ-10 самых скачиваемых для iPhone, однако к концу года опустилось ниже 250-й позиции.

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