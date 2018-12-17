Решили, что само догорит. В Петербурге сотрудники МЧС уехали с непотушенного пожара в научно-исследовательском институте

фото: Алена Мургина

Покинутый спасателями пожар на территории НИИ постоянного тока в Калининском районе ярким пламенем разбудил местных жителей. Трансформаторная подстанция горит девятый час.

Как сообщили «Фонтанке» жители улицы Академика Константинова, в ночь на 17 декабря пожар на территории НИИ сопровождается открытым пламенем. Службу «01» о возгорании предупреждали днем. Приезжал один расчет, трансформатор после проливки притворялся потухшим и снова вспыхивал под утомленными взглядами спасателей. Наконец, они уехали без вызова подмоги.

Заполночь трансформатор продолжает гореть, озаряя окрестности Академика Константинова.

Пресс-секретарь ГУ МЧС Петербурга Андрей Литовка для связи недоступен, на сообщения он не реагирует. Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), ведущий рубрику «Оперативная информация» на ведомственном сайте, отдает предпочтение горящим бытовке, садовому домику и обгоревшей кухонной обстановке.

Информацией о трансформаторе делятся читатели. По их словам, к ночному воскрешению пожара спасатели удвоили силы и средства. Прислали пару машин.

«По сравнению с днем – пошла движуха!» – радостно сообщают полуночники с Академика Константинова.

Участок с трансформатором принадлежит Научно-исследовательскому институту по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения (НИИПТ). Это головная научная организация в области систем и линий электропередачи постоянного и переменного тока.