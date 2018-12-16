После протеста на Лубянке 12 человек получили протоколы. «Били телефоном, включали электрошокер»

Народный сход у здания ФСБ в Москве 16 декабря закончился задержанием двенадцати активистов, в том числе одного несовершеннолетнего. Всех отпустили с административными протоколами, один рассказал об угрозах.

Как сообщили в ОВД-Инфо, на «собрание граждан, возмущенных действиями властей» вышли около полусотни человек, в отдел увезли одиннадцать. Также без внимания полиции не остался участник «бессрочного протеста». Их выход на Лубянскую площадь уложили в протоколы по статье 20.2 часть 5 КоАП — нарушение правил проведения публичного мероприятия. Матери несовершеннолетнего вменили неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Один из задержанных по имени Дмитрий Иванов рассказал, что в автозаке его раздели до пояса, пугали электрошокером и требовали пароль от телефона.

«Били меня по затылку и вперед (по лицу) телефоном, но не сильно, следов не осталось. Потом туда пришел полицейский в маске с электрошоком. Он ходил, включал электрошокер рядом со мной. Они много матерились», – цитирует ОВД-Инфо,- «В итоге один из них просто взял, согнул его (телефон) и сломал. И оставил себе».

Ранее активисты собирались провести «Марш за мир. Против насилия», но власти не согласовали маршрут. Кроме того, арестовали одного из организаторов, правозащитника Льва Пономарёва. Участники протестовали против его ареста, а также ареста фигурантов дела «Нового Величия» и отсутствия расследования дела «Сети».