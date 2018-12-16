Роман Ротенберг: Если бы стадион был на 120 тысяч, мы бы собрали 120

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал рекордную посещаемость на матче Кубка Первого канала Россия – Финляндия на «Газпром Арене» 16 декабря.

Он также объяснил две цифры посещаемости (71 тысяча и 81 тысяча зрителей), которые были объявлены в конце игры. «Люди пришли на концерт «Мумий Тролль», а потом ушли, – пояснил Ротенберг, – Был трафик. Даже на футбольных матчах люди собираются. Будем стремиться. Спрос был намного выше предложения. Если бы стадион был на 120 тысяч, мы бы собрали 120. Тогда побили бы мировой рекорд. На «Газпром Арене» очень правильный наклон трибун для хоккея, все видно. В Америке на бейсбольных стадионах не видно ничего. Арена фантастическая. Это оценили наши партнеры, в том числе и Рене Фазель. В Гельзенкирхене во время рекорда Европы не было видно ничего, у нас была другая ситуация», – рассказал вице-президент.

Россия разгромила Финляндию со счетом 5:0 и выиграла Кубок Первого канала. Матч занял пятое место в истории по посещаемости.