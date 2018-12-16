Илья Воробьев о победе на «Газпром Арене»: Запомню этот матч на всю жизнь. Просто фантастика

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал победу в матче Кубка Первого канала над Финляндией на «Газпром Арене».

«Большое спасибо зрителям, что пришли. Прекрасный праздник. Спасибо ребятам. Первый период так ещё, а потом полностью взяли игру в свои руки. Я, все тренеры и игроки запомним этот праздник на всю жизнь. Прекрасные ощущения. Просто фантастика, включая организацию. Каждый человек хочет играть, когда на трибунах много зрителей. Лед, конечно, отличается. Надо приноровиться к площадке. Сразу в бой, поэтому первый период был средненьким. От матча 22-го декабря (СКА – ЦСКА – ред.) жду такой же атмосферы и хорошей игры. Дай бог, чтобы зрители тоже нас посетили, в таком же количестве», – заявил Илья Воробьев.

Напомним, матч Россия – Финляндия установил отечественный рекорд посещаемости хоккейных игр. На «Газпром Арену» пришло больше 71 тысячи человек. Это пятый результат в истории хоккея.