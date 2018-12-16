Как российские хоккеисты финнов громили на «Газпром Арене»

Сборная России по хоккею обыграла Финляндию на футбольном стадионе в присутствии более 70 тысяч человек. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о матче, который вошел в пятерку самых посещаемых в истории.

Сергей Михайличенко//"Фонтанка.ру"

Хоккейные сборные России и Финляндии сразились в Петербурге за первое место в Кубке Первого канала. Но главная интрига, при всем уважении, была не в спортивном результате. Хоккейный матч, прошедший на футбольной «Газпром Арене», должен был установить рекорд посещаемости. Вопрос был лишь в том, будет это только отечественный рекорд или организаторы сумеют побить европейское достижение.

Советская классика

Надо отдать должное хоккейным болельщикам. Многие из них, как и призывали организаторы «классики», пришли на «Газпром Арену» заранее. Уже за три часа до начала матча Кубка Первого канала Россия – Финляндия у входов на стадион были небольшие очереди. Понятно, что, чем ближе была игра, тем очереди становились длиннее, но подобная дисциплина – все равно плюс, особенно с учетом планируемого аншлага. В результате к началу матча трибуны были почти полностью заполнены.

При этом ответа на вопрос, сколько же именно может прийти на хоккейную классику, по-прежнему не было. Пару дней назад организаторы отчитались, что все 60 тысяч билетов, которые выпустили в свободную продажу, были распроданы. Остальные распространялись по партнерским и социальным программам. Вместимость «Газпром Арены» в хоккейной конфигурации тоже все время менялась. Сначала говорили о 70 тысячах, потом о 78-ми, а в одном из интервью вице-президент Федерации хоккея России и СКА Роман Ротенберг упомянул цифру 80 тысяч, подчеркнув, что это с учетом концерта «Мумий Тролля». Так и получилось, что главной интригой дня был совсем не счет хоккейного матча, а его итоговая посещаемость.

Развлекательная программа получила название Hockey Classic Fest. При входе на арену зрителей встречала советская музыкальная классика. «Фонтанке» повезло зайти под песню «Увезу тебя я в тундру». Когда мы оказались на трибунах, выяснилось, что из динамиков транслировалось живое выступление группы «Самоцветы». ВИА красовался на сцене перед ледовой коробкой, которая стояла в центре площадки. А ведь всего неделю назад «Зенит» играл здесь в футбол с «Рубином». С крыши свисали динамики. В углах арены, как и обещали, появились два дополнительных экрана. По бокам хоккейной коробки – дополнительные трибуны. «Звенит январская вьюга…», – звучало тем временем со сцены.

Своих местах за 2,5 часа до матча заняли единицы. Зато под трибунами вовсю кипела жизнь. Взрослые и дети участвовали в конкурсах, получали подарки, брали автографы у игроков сборной России.

Особенно радовал собравшихся Дед Мороз, приехавший сюда специально из Великого Устюга. На радость малышне, толпившейся у сцены, он заявил: «Если вы очень сильно этого захотите, то Россия сегодня станет чемпионкой!». Дети радостно завопили. Полдела, считай, выполнено.

100-летие легенды

За два часа до игры на сцене стадиона «Самоцветы» сменил «Мумий Тролль». Зрителей уже стало больше. Многие из них подтянулись впритык к сцене. Илья Лагутенко вышел в белом плаще и шарфике хоккейной «классики». В почти часовой сет вместились все главные хиты группы.

«Всем фантастической игры!», – пожелал Лагутенко и запел «Фантастику». На трибунах многие уже подпевали и подтанцовывали. Чувствовалось, как постепенно приходит тот самый праздник.

Сборная России вышла на раскатку в лавандовых свитерах в рамках акции «Хоккей против рака» и вязанных шапочках с надписью Red Machine. Натянул головной убор поверх шлема даже вратарь Игорь Шестеркин.

За несколько минут до стартового свистка прошло чествование легендарного советского тренера Анатолия Тарасова, которому 10 декабря исполнилось бы 100 лет. В торжественном мероприятии приняли другие легенды отечественного хоккея – Владислав Третьяк, Борис Майоров, Борис Михайлов, а также Татьяна Тарасова – дочь Тарасова.

«Мой отец говорил так. Каждая игра, как последняя, каждая тренировка, как последняя. Играйте так и будете побеждать», – сказала Татьяна Тарасова.

Под своды арены подняли гигантское полотно с портретом тренера – самый трогательный момент матча.

Разгром

За этим праздником было нетрудно забыть про спортивную интригу. Так удачно сложилась турнирная сетка, что именно в петербургском матче Россия и Финляндия должны были выявить победителя Кубка Первого канала. У сборной России было пять очков, у финнов – четыре. Ни шведы, ни чехи, уже отыгравшие своё, вмешаться в эту борьбу не могли.

Жаль, но на сам матч хоккеисты сборной России вышли без шапочек. Еще одна интрига – будет ли видна шайба – умерла почти сразу же. На удивление, всё, включая маленький черный диск, отлично просматривалось даже с верхних трибун. Зрители моментально реагировали на каждый опасный момент.

Сборная России постаралась сделать всё, чтобы не испортить болельщикам праздник. Игра началась с удаления у отечественной команды, но реализовать большинство у финнов не получилось. После этого сорвалось несколько опасных контратак россиян.

В паузах болельщиков развлекали викториной. Одному из них было предложено угадать, откуда будет забит первый гол матча. Варианты ответа: 1) из площади ворот; 2) от синей линии; 3) от красной линии; 4) не будет забит. Мужчина выбрал второй вариант и не угадал. Честно говоря, шансов у него и не было: первый гол забил Кирилл Капризова почти с середины зоны гостей между двумя кругами вбрасывания.

Во втором периоде россияне забили еще три. Голами в большинстве по очереди отметились Василий Токранов и Никита Нестеров. Отправил соперника в нокаут Владислав Гавриков, забив четвертую в равных составах. У финнов не получилось вообще ничего. Усердно помогал им в этом вратарь Игорь Шестеркин. Уже в третьем периоде пятую и последнюю шайбу отправил в ворота финнов Михаил Григоренко. 5:0 – максимально убедительная победа сборной России.

Есть рекорд

Под конец матча, наконец, объявили и официальную посещаемость матча. Здесь можно было запутаться, так как на табло показали две цифры: 81 тысячу и 71 тысячу зрителей. Разницу объяснил вице-президент ФХР и СКА Роман Ротенберг.

– Люди пришли на концерт «Мумий Тролль», а потом ушли, – заявил Ротенберг. – Был трафик. Спрос был намного выше предложения. Если бы стадион был на 120 тысяч, мы бы собрали 120. Тогда побили бы мировой рекорд. На «Газпром Арене» очень правильный наклон трибун для хоккея, все видно. В Америке на бейсбольных стадионах не видно ничего. Арена фантастическая. Это оценили наши партнеры, в том числе и Рене Фазель (президент Международной федерации хоккея – ред.). В Гельзенкирхене во время рекорда Европы не было видно ничего, у нас была другая ситуация.

Так или иначе, но в официальном протоколе стоит цифра 71 381. То есть рекорд отечественного хоккея побили и совсем немного не дотянули до рекорда Европы. Этот результат занял пятое место в рейтинге самых посещаемых хоккейных матчей мира.

– Большое спасибо зрителям, что пришли, – заявил после матча главный тренер сборной России Илья Воробьев. – Прекрасный праздник. Спасибо ребятам. Первый период так ещё, а потом полностью взяли игру в свои руки. Я, все тренеры и игроки запомним этот праздник на всю жизнь. Прекрасные ощущения. Просто фантастика, включая организацию. Каждый человек хочет играть, когда на трибунах много зрителей. Лед, конечно, отличается. Надо приноровиться к площадке. Сразу в бой, поэтому первый период был средненьким. От матча 22-го декабря (СКА – ЦСКА – ред.) жду такой же атмосферы и хорошей игры. Дай бог, чтобы зрители тоже нас посетили, в таком же количестве.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»