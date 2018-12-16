На Руднева маршрутка сбила пешехода. Мужчина погиб

Водитель маршрутки сбил пешехода в Выборгском районе Петербурга вечером 16 декабря. Мужчина перебегал дорогу вне «зебры».

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, столкновение произошло в половину седьмого вечера возле дома №8 по улице Руднева. 30-летний водитель маршрутки №199 сбил мужчину вне пешеходного перехода, он скончался на месте из-за полученных травм. Личность погибшего устанавливается. До ближайшей «зебры» мужчина не дошел 250 метров.

Несколькими часами ранее на Ленинском проспекте женщина за рулем Ford на пешеходном переходе сбила мать с тремя детьми. Пострадавшая и ее младшая дочь в тяжелом состоянии.