Петербуржцы семь часов не могут улететь на Гоа. Ждать самолёт отправили в гостиницу

Пассажиры рейса Azur Air в индийский Гоа стали жертвами нерасторопности авиакомпании. Опаздывающий самолёт задержал их в Петербурге на семь с половиной часов, и отпускники переживают, что это ещё не предел.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, рейс ZF 7827, назначенный на пять вечера 16 декабря, начали последовательно откладывать за полчаса до вылета. Пассажиры с маленькими детьми приехали в Пулково к 14:30, успели пройти регистрацию и паспортный контроль. После двухчасового ожидания вылет перенесли на половину первого ночи 17 декабря. Никаких объяснений от перевозчика не поступило, но в аэропорту людей не оставили. «Фонтанке» также не удалось связаться с представителями авиакомпании, на звонки корреспондента там не ответили.

«Уже заселились в гостиницу, но здесь такая толпа, что непонятно, хватит ли мест всем», – рассказали «Фонтанке» читатели, отметив, что проволочки с индийским направлением Azur Air уже были замечены ранее. При этом в среднем в петербургском аэропорту приходилось проводить от 4 до 12 часов отпуска.