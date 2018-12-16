Медведев поздравил Кожемяко с победой в выборах губернатора Приморского края. И тот сделал первые заявления

Премьер-министр Дмитрий Медведев позвонил лидирующему в голосовании на пост губернатора Приморского края Олегу Кожемяко и поздравил его с победой, сообщает 16 декабря РБК.

Новоиспеченный глава ещё до конца подсчёта голосов заявил, что одним из первых его решений может стать возвращение прямых выборов мэра во Владивостоке. Его прошлый руководитель ушёл по собственному желанию, заявив, что потерял мотивацию бороться за благополучие города. А накануне выборов мегаполис стал столицей Приморья, статус перешёл от Хабаровска.

Также Кожемяко подтвердил намерение назначить сенатором от Приморья Светлану Горячеву. Это было условием предвыборной договорённости со «Справедливой Россией». Он пообещал обновить управленческую команду в крае.

По итогам обработки 98% бюллетеней Кожемяко набирает 61,74% голосов. Андрей Андрейченко от ЛДПР получил 25,26% голосов, Алексей Тимченко от «Партии роста» 5,18%, Роза Чемериз из партии «За женщин России» – 3,82%.

Коммуниста Андрея Ищенко, который лидировал в сентябрьском голосовании, не пустил Избирком.

Итоги прошлых выборов отменили из-за нарушений. Но на декабрьских выборах на участки пришли, например, люди со свежими паспортами СССР. В ЦИК заявили, что серьёзных проблем не зафиксировали.