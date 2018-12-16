Хоккейный матч Россия – Финляндия в Петербурге посетили больше 71 тысячи человек

Матч Кубка Первого канала Россия – Финляндия (5:0), который в воскресенье, 16 декабря, прошел в Петербурге на «Газпром Арене», установил рекорд посещаемости отечественного хоккея. Как сообщили организаторы, только на хоккейном матче было 71 381 человек, а всего хоккейную «классику» в этот день посетили 81 тысяча человек.

Напомним, предыдущее достижение отечественного хоккея принадлежало матчу чемпионата мира 1957 года СССР – Швеция, на котором было 55 тысяч зрителей. Рекорд Европы составлял 77 803 и был установлен 7 мая 2010 года во время матча чемпионата мира Германия — США (2:1) на «Фельтинс-Арене».