Сборная России по хоккею разгромила Финляндию на «Газпром Арене» и выиграла Кубок Первого канала

Победой сборной России по хоккею завершился матч Кубка Первого канала против Финляндии в воскресенье, 16 декабря, на «Газпром Арене». Российская команда выиграла со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

Голы забили Кирилл Капризов (20-я минута), Василий Токранов (26), Никита Нестеров (30), Владислав Гавриков (31) и Михаил Григоренко (54).

Благодаря этой победе сборная России заняла первое место на турнире, обогнав Финляндию, ставшую второй, на четыре очка.