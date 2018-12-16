На Невском задержали священника-гея. Он держал украинский флаг и антивоенный плакат

В акцию «Против войны и беззакония властей», которая проходит в центре Петербурга 16 декабря, вмешались полицейские. Интерес объяснили некой ориентировкой, под которую подходят активисты с плакатами.

Как сообщили «Фонтанке» в группе помощи задержанным, вечером на углу Невского проспекта и Малой Садовой задержали двоих. Первым в 17:30 в отдел предложили проехать священнику Александру Хмелёву. Через двадцать минут аналогичное настоятельное приглашение получила Светлана Ковалец.

Активисты принимали участие в акции «Против войны и беззакония властей». По очереди они пикетировали Невский плакатами с антивоенными лозунгами. Ковалец поддерживала украинских моряков, Хмелев к плакату о воюющих в Донбассе контрактниках из России присоединил жёлто-голубой биколор. По словам участников, людей было довольно много, но в отдел увезли двоих, которые якобы подходят под ориентировку.

Накануне с этим же объяснением полицейские прервали акцию на Марсовом поле, где защитники собирались устроить аллегорические похороны. Их отпустили из отдела без протоколов.

Александр Хмелев — открытый гей и священник Ассоциации христианских евхаристических общин. В июле он был оштрафован за участие в ЛГБТ-акции.