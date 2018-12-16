«Бутырка» повторит судьбу «Крестов». Столичных арестантов перевезут на окраину города

Федеральная служба исполнения наказаний намерена закрыть два следственных изолятора в Москве – «Бутырку» и СИЗО № 3 «Пресня». Здания передадут столичной мэрии. Стройка нового учреждения может начаться уже в январе.

Об этом 16 декабря сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя директора ФСИН Валерия Максименко. По его словам, программа переселения арестованных поддержана мэрией Москвы. Ведомство сперва планировало закрыть только «Пресню», но городские власти предложили переселить и «Бутырку» с «Матросской тишиной». Из этих изоляторов предлагалось переселить всех обвиняемых в новое СИЗО на пять тысяч мест. Однако согласно принятому на сегодняшний день решению «Матросская тишина» пока останется под управлением ФСИН.

Место для нового изолятора еще не выбрано, однако речь идет о двух направлениях – в сторону Калужского (Новая Москва) и Дмитровского шоссе. Точная локация будет определена до конца года, а строительство может начаться уже в январе 2019 года. Внешне СИЗО будет похоже на построенные в Колпино «Кресты-2», добавляет издание.

Здание «Бутырки» внесено в список охраняемых государством памятников истории и архитектуры. До казни в январе 1775 года здесь был закован в цепи Емельян Пугачев. Согласие на строительство тюремного замка у Бутырской заставы в 1784 году дала Екатерина II. В тюрьме содержались Владимир Маяковский, Нестор Махно, Осип Мандельштам, Александр Солженицын. В настоящее время в изоляторе томятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Следственный изолятор № 3 «Пресня» был построен в 1938 году как транзитно-пересылочный пункт для приема заключенных, которые направлялись в Москву со всего Советского Союза для строительства судоходного речного канала «Москва – Волга».

Петербургский изолятор «Кресты» начал переезд в новое здание в Колпино в конце прошлого года. Строительство СИЗО № 1 сопровождалось затягиванием сроков сдачи, миллионными взятками должностным лицам и убийством. В освобождаемом здании на Арсенальной набережной может появиться музей жертв политических репрессий.