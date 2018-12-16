На Дворцовой площади зажглись огни главной новогодней ёлки Петербурга

Главная ёлка Северной столицы «загорелась» праздничными огнями за две недели до начала Нового года. 25-метровая искусственная конструкция, имитирующая настоящее дерево, полностью украшена.

Фотографиями с Дворцовой площади 16 декабря делятся в соцсетях петербуржцы и гости города. Дерево увешано золотыми и синими гирляндами и увенчано светящейся звездой.

Её водрузили на верхушку в начале рабочей недели, а монтировать саму конструкцию начали ещё 2 декабря.

Как и в прошлом году, ель на площади — искусственная. С ней Петербург будет встречать третий Новый год подряд.

Проникнуться волшебством пока мешает техника, но к началу праздничных мероприятий её уберут. Они начнутся 22 декабря по велению главного Деда Мороза страны.