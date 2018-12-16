На Дворцовой площади зажглись огни главной новогодней ёлки Петербурга
Главная ёлка Северной столицы «загорелась» праздничными огнями за две недели до начала Нового года. 25-метровая искусственная конструкция, имитирующая настоящее дерево, полностью украшена.
Фотографиями с Дворцовой площади 16 декабря делятся в соцсетях петербуржцы и гости города. Дерево увешано золотыми и синими гирляндами и увенчано светящейся звездой.
Новогодняя ель на Дворцовой площади уже украшена, а ваша елочка? . Кто уже успел нарядить ёлку к Новому году, пишите в комментарии "да!"🎄 А кто не успел, читайте, как правильно надо это сделать, чтоб привлечь в 2019 году деньги, любовь, удачу и благополучие 😜 . Вы уже знаете, что 2019 год будет годом Свиньи, причем Жёлтой! И это нужно учесть! Обязательно повесьте на елку игрушки желтого, бежевого, кремового цветов. . Добавьте несколько золотистых шаров и блестящие украшения (мишура, дождик, серпантин), чтобы привлечь денежную энергетику в дом🤑 Можно использовать и серебристые украшения. . Чтобы привлечь удачу в год Свиньи, украсьте ёлку сладостями. А если хотите привлечь любовь, не забудьте про ёлочные украшения красного и розового цвета, лучше в форме ♥ ⠀ На макушке традиционно закрепите звезду⭐ Она является завершающим элементом украшения и поможет привлечь в дом благополучие и процветание в Новом 2019 году. . А вы знаете какие-нибудь приметы, как украсить новогоднюю ёлку? Поделитесь!😉 . #скороновыйгод2019 #новогодняяель #какукраситьелку #дворцоваяплощадь #елканадворцовой
Её водрузили на верхушку в начале рабочей недели, а монтировать саму конструкцию начали ещё 2 декабря.
Как и в прошлом году, ель на площади — искусственная. С ней Петербург будет встречать третий Новый год подряд.
Проникнуться волшебством пока мешает техника, но к началу праздничных мероприятий её уберут. Они начнутся 22 декабря по велению главного Деда Мороза страны.