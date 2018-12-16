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Происшествия
16.12.2018 17:19
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Местные жители спасли на Колыме замерзающего в - 50 градусов испанского велосипедиста

Испанский путешественник Маркус, который планировал добраться из Магадана до Якутска зимой на велосипеде и посмотреть на Байкал, недооценил 50-градусные морозы. 

Замерзающего на колымской трассе мужчину спасли местные жители, пишет 16 декабря местное издание «Весьма», журналисты которого опросили спасателей.

Трое братьев – Ваха, Муса и Аслан – из городка Сусман в Магаданской области нашли на трассе замерзающего в тонкой палатке испанского велосипедиста. Мужчина, который плохо говорил на английском и совсем не отвечал на русском, отморозил руку и уже неважно себя чувствовал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Испанец Маркус планировал на велосипеде добраться из Магадана до Якутска. Но теперь, видимо, ему придется возвращаться домой самолетом. Проезжающие мимо местные жители обнаружили его в районе Бурхалинского перевала Магаданской области. Он ночевал в тонкой палатке и уже неважно себя чувствовал. Его доставили в Сусуман, оказали медпомощь. Сначала его приютили местные в квартире, потом он заселился в гостиницу. . По словам людей, которые с ним пытались говорить, он не понимает по-русски и плохо знает английский язык. Говорит на испанском, поэтому контакт с ним наладить трудно. "Сейчас он заселился в гостиницу, и, вроде как, собирается улетать к себе на родину, – сообщает издание "Весьма" слова людей, которые нашли его на перевале, – говорит, поедет домой лечиться". . К поездке он подготовился, но вмешался сильный мороз, и не помогла даже серьезная экипировка. На фото спасители испанца – ребята из Ягоднинского округа. . Источник Sakhalife.ru . #sakhalife #происшествия #интересное #ниасилил

Публикация от SakhaLife (@sakhalife.ru)

Они довезли его до цивилизации, вызвали скорую, а потом заселили в гостиницу. После того как иностранец пришел в себя, его посадили на автобус до Магадана, откуда он сможет улететь на теплую родину.

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