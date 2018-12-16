Местные жители спасли на Колыме замерзающего в - 50 градусов испанского велосипедиста

Испанский путешественник Маркус, который планировал добраться из Магадана до Якутска зимой на велосипеде и посмотреть на Байкал, недооценил 50-градусные морозы.

Замерзающего на колымской трассе мужчину спасли местные жители, пишет 16 декабря местное издание «Весьма», журналисты которого опросили спасателей.

Трое братьев – Ваха, Муса и Аслан – из городка Сусман в Магаданской области нашли на трассе замерзающего в тонкой палатке испанского велосипедиста. Мужчина, который плохо говорил на английском и совсем не отвечал на русском, отморозил руку и уже неважно себя чувствовал.

Они довезли его до цивилизации, вызвали скорую, а потом заселили в гостиницу. После того как иностранец пришел в себя, его посадили на автобус до Магадана, откуда он сможет улететь на теплую родину.