В ДТП на Ленинском пострадали трое детей. Четырехлетняя девочка и ее мама - в тяжелом состоянии

Водитель «Форда» сбила женщину и трех ее детей на пешеходном переходе в Красносельском районе Петербурга днем 16 декабря. Двое малышей пострадали не сильно, еще один ребенок и их мама в реанимации.

Смотреть в новом окне отдел пропаганды УГИБДД по СПБ и ЛО

Подробности ДТП возле 67-го дома по Ленинскому проспекту сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. Как сообщалось ранее, внедорожник сбил семью на пешеходном переходе около двух часов дня. За рулем машины была женщина 35 лет. По уточненной информации, пострадали трое детей – семилетний мальчик и две девочки, шести и четырех лет. В больнице находятся все четверо, сын и старшая дочь госпитализированы в состоянии легкой степени тяжести, мама и младший ребенок – тяжелые. Очевидцы утверждали, что дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.