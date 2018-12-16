В Петербурге больше часа тушат пожар на территории НИИ постоянного тока

Пожарные борются с огнём на промышленной площадке в Калининском районе Петербурга. То затухающее, то разгорающееся пламя контролирует один расчёт.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, остановившуюся на Академика Константинова, 1, пожарную машину заметили в начале пятого вечера 16 декабря. К этому времени от энергетического оборудования уже валил дым. Через некоторое время вспыхнуло пламя, которое в течение часа то затухало, то разгоралось. В половине шестого вечера площадка продолжает дымить.

Жители отмечают, что последние несколько дней на Академика Константинова разбирают кирпичные здания. До этого здесь же снесли гаражи. Сегодня, судя по наблюдениям, демонтировали старую линию электропередачи.

«Они тушат, а через 5 – 10 мин снова все разгорается», – пишут читатели. В МЧС не смогли оперативно предоставить информацию.

Участок принадлежит Научно-исследовательскому институту по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения (НИИПТ). Институт приватизировал его в феврале этого года. Планируется, что территорию застроят жильём.

ОАО «НИИПТ» – многопрофильный электроэнергетический научно-исследовательский центр России, головная научная организация отрасли в области систем и линий электропередачи постоянного и переменного тока.