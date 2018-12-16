Водитель маршрутки врезался в дорожный знак на остановке в Калининском районе. Металлический столб упал на пешехода

Дорожный знак чуть не пришиб пешехода на автобусной остановке на проспекте Культуры в Петербурге. Травмы мужчина получил по вине водителя маршрутки.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении ГИБДД, водитель пассажирского автобуса коммерческого маршрута №175 уронил столб на 33-летнего мужчину около часа дня 16 декабря. Пешеход стоял на остановке возле торгового центра на проспекте Культуры, дом 41.

Он получил легкие травмы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.